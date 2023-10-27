Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 11:08, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 11:24
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.
- Olay
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.KYK'da asansör kazasına inceleme başlatıldı, yurt müdürü açığa alındı