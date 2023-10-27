Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 672,9 gram esrar, 96,17 gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanım aparatları, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.

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