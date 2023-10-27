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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 29 bin konut tamamen yıkıldı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 29 bin konutun tamamen yıkıldığı, en az 2 bin kişinin enkaz altında olduğu yönünde ihbar alındığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 11:33, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 11:35
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 29 bin konut tamamen yıkıldı

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılardaki can ve mal kayıplarına dair güncel bilgileri paylaştı.

Buna göre, saldırılarda şu ana kadar 190 bin konut kısmi zarar görürken, 29 bin konut tamamen yıkıldı ve enkaz altında en az 2 bin kişinin olduğu yönünde ihbarlar alındı.

Saldırılar ve İsrail'in tehditleri nedeniyle 1 milyon 500 bin kişi evlerini terk ederek barınma merkezleri, hastaneler ve kamu tesislerine sığındı.

Saldırılarda ayrıca, 79 hükümet binası, 38 cami, 3 kilise ve 189 okul bombalandı. Okullardan 25'i hizmet dışı kaldı.

Gazze'de yaşanan Holokost'un sebebi uluslararası toplumun sessizliği

Medya ofisinin yazılı açıklamasında, İslam ümmetine ve dünyanın özgür insanlarına, İsrail'e ve ona destek verenlere baskı yapmak için kitlesel hareketleri artırma ve Filistin halkına destek olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de yaşanan "Nazi Holokostu"nun, uluslararası toplumun acizliği, sessizliği ve utanç verici duruşu ile Amerika'nın yeşil ışık yakması nedeniyle devam ettiği vurgulandı.

Kurtarma ekipmanlarının arızalanması ve yakıtın tükenmesi nedeniyle yakın zamanda enkaz altından kimsenin kurtarılamayacağına dikkat çekildi.

İsrail hesap vermekten korkmuyor

Açıklamada ayrıca İsrail'in, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun muhabiri Vail ed-Dahduh'un ailesinin evini bombaladığını kabul etmesinin, işlediği suçların hesabını vermekten korkmadığını gösterdiği belirtildi.

İsrail'in sivillere karşı "en iğrenç suçları" işlemeye ve Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatmaya, gıda, ilaç ve yakıt girişini engellemeye devam ettiği kaydedildi.

Son olarak, İsrail'in her gün yüzlercesini hedef aldığını iddia ettiği ve gerçekte sivillerin evlerinden başka bir şey olmayan "askeri hedeflerin" neler olduğunu açıklaması istendi.

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