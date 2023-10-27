Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 14 kişi tespit edildi.

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