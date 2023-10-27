BM: İsrail, Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor

Hastings, "İsrail (geriye yaklaşık 400 bin kişinin kaldığı) Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor." diye konuştu.

BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılan Hastings, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ve bölgedeki insani durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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