Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı

DUYURU

(27 Ekim 2023)

2023-YDUS 2. Dönem Sınavı: Başvuruların Alınması

2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. Dönem), 17 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 27 Ekim-6 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 27 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YDUS 2. Dönem Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI