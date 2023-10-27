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'Büyük Filistin Mitingi' için son hazırlıklar yapılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:- "Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar, ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar"- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen:- "Katil İsrail 'Bizim derdimiz Hamas'ladır.' diyor. Ve 'Hamas'ı bitireceğiz.' diyor. Bu bir yalandır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 13:19, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 13:20
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'Büyük Filistin Mitingi' için son hazırlıklar yapılıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" için alanda son hazıklıklar yapılıyor.

İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve özgür Filistin davasına destek amacıyla gerçekleştirilecek mitingle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Kabaktepe, Filistin'deki olaylarla ilgili insanı duruşun "Büyük Filistin Mitingi"nde gösterileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasında çözümün diplomasi ve siyasette aranması gerektiğini belirten Kabaktepe, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden beri ifade ettiği şekliyle, önce ateşkesin sağlanması, sivil katliamların, sivil ölümlerinin son bulunması, kalıcı barış için masaya oturulması ve insani bir koridorun açılması için her ülkenin uluslararası her kurumun taşın altına elini koyması lazım." dedi.

Cumartesi günü yapılacak büyük mitinge herkesi davet eden Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi yarın birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür"

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Filistin konusunda dünyaya güçlü bir ses çıkarabilmelerinde 100 yıllık cumhuriyetin büyük katkısı olduğunu söyledi.

İsrail'in yine bir devlet gibi davranmayarak örgüt gibi hareket ettiğini kaydeden Dağ, "Bugün Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır ne yazık ki. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar, ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. İnsan hakları demokrasi, özgürlük diyen Batı, ne yazık ki burada insan haklarını da özgürlüğü de demokrasiyi de unutmuştur. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin enkazdan bir gün kalkacağını ama İsrail ve destekçilerinin enkazın altında ilelebet kalmaya devam edeceğini belirten Dağ, "Filistin sadece bir ülke adı değil. Tüm dünyadaki insanların, vicdanlı insanların dağlanan yüreği ve hıçkırıklarıdır." mesajını verdi.

- "Katil İsrail bizim derdimiz Hamas'ladır, diyor. Bu bir yalandır"

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek Cumhuriyet'in 100. yılında bağımsız ve özgür Filistin Devleti'ni selamladığını söyledi.

İsrail'in derdinin Hamas olmadığının altını çizen Şen, "Katil İsrail 'Bizim derdimiz Hamas'ladır.' diyor. Ve 'Hamas'ı bitireceğiz.' diyor. Bu bir yalandır, çünkü Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da her yıl yüzlerce, binlerce masumu, binlerce insanı Müslümanı öldürmektedir. Ve onun bu yalan kuyruğuna takılıp giden bir kısım sahtekarlar da var." ifadelerini kullandı.Dünyaya çağrıda bulunan Şen, "Bütün dünyayı Birleşmiş Milletlerin 1967 kararlarına, o kararlarda belirtilen Filistin Devleti'nin varlığının kurulmasına ve tanınmasına davet ediyorum. Birleşmiş Milletlerin o kararları, doğru ve meşrudur. Dolayısıyla herkesi doğruluğa, doğru siyasete, etik siyasete ve meşruiyete davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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