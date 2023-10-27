Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanılğı Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandığını internet sitesinden duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 13:29, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 13:31
Milli Savunma Bakanlığının açıklaması şu şekilde:
Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.