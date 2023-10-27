Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü trafik kazasında sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Buket Kaya'nın (21) hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tutuklanan sürücü R.Ö'nün, nöbetçi hakimlikte, kaza esnasında otomobili kendisinin kullandığını belirterek, "Alkollü olduğum doğrudur. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok üzgünüm." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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