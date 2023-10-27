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İmamoğlu, Divan Başkanlığı görevini kabul etti

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı bildirildi. İmamoğlu, "Divan Başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getirecek bir biçimde hareket edeceğimizi ifade ederek karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 15:17, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 15:19
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İmamoğlu, Divan Başkanlığı görevini kabul etti

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da görüştüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Divan Başkanlığı teklifinde bulundu.

Teklife olumlu yaklaşan İmamoğlu, konuyu diğer aday Özgür Özel ile görüştü.

İmamoğlu ve Özel'in yaptığı görüşmenin ardından her iki adayın da olumlu yaklaşması üzerine Divan Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun önerilmesi kararlaştırıldı.

Kurultay günü verilecek önerge ile İmamoğlu, 38. Olağan Kurultayı yönetecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen 'Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın' etkinliğine katıldı. İmamoğlu etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Olağan Kurultayı'nda divan başkanlığı teklifiyle ile ilgili soruya yanıt veren İmamoğlu, "Doğrudur. Aslında geçen hafta Perşembe günü bana ilk kez Sayın Gürsel Erol ziyarete gelerek böyle bir düşüncelerinin oluştuğunu ve Sayın Genel Başkanımızın da bu konuda olumlu görüşüyle beraber bu teklifi iletmeye geldiğini ifade etmişti. O günden beri aslında müzakerelerimiz sürüyordu. Daha sonrasında olumlu düşüncemi kendilerine ifade ettim. Dünkü genel Başkanımızla olan buluşmamızda da sürece dair değerlendirmelerimizi yaptık. Tabi kurultay çok önemli bir kurultay yarışın olacağı bir kurultay. Tabi ki divan başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife her yönüyle adil, eşitlikçi ve partimizin gelecek vizyonunu ortaya koyan çok özel bir divan yönetiminin olgunlaşması yönünde gereğini yerine getirecek bir biçimde hareket edeceğimizi ifade ederek karşılıklı olumlu bir görüş pozisyonuna geldik. Elbette ki bu düşünceyi üreten ve bu süreci sana tevdi eden sayın genel başkanımıza teşekkür ederim." dedi.

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