Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor. Erdoğan, İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede iki liderin görüştüğü konular arasında İsrail'in Gazze saldırıları ile bölgesel ve uluslararası meselelerin masada olduğu değerlendiriliyor.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Somali heyeti de hazır bulundu.