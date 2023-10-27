Öğrenci yurdundaki asansör faciasında tutuklama
Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi M.B. tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 18:12, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 18:13
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.
Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen M.B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.