İletişim Başkanlığı'nın 100. yıl etkinlik takvimi
İletişim Başkanlığının, Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinlikleri vatandaşlarla buluşuyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 19:49, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 19:49
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının milletçe büyük bir heyecanla kutlandığı vurgulandı.
Açıklamada,
"Başkanlık olarak yurt genelinde hazırladığımız özel etkinlikler, dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler vatandaşlarımızla buluşuyor, özel ışık gösterilerinin yapıldığı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşımız yankılanıyor"ifadelerine yer verildi.