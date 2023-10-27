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Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 20:30, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 22:22
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.

İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor.

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, bu akşam bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı.

İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.

İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de gökyüzünü sık sık atılan bombaların ateşi aydınlattı.

İsrail hava araçları yaklaşık bir saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail'in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.

İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.

Gazze'de iletişim hatları kesildi

Öte yandan abluka altındaki Gazze Şeridi ile iletişimin kesildiği bildirildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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