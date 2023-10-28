Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Bu savaş askeri olarak değil ancak siyasi şekilde çözülecek

Yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan program Gazze'de yaşananların sinevizyona yansıtılmasıyla devam etti. Konferansta konuşan Mustafa, "İsrail, 21 gündür havadan, karadan hiç ara vermeden Gazze'yi bombalıyor. Batı ülkeleri de bütün uçak gemileri ile İsrail'e destek çıktı. Gerçekten de bu olaylar 7 Ekim'de mi başladı? Kesinlikle hayır. Eğer bugünü anlamak istiyorsak kesinlikle tarihe dönmemiz gerekir. Siz de biliyorsunuz ki İsrail, kara harekatının hazırlıklarına hızlı bir şekilde devam ediyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sürekli destek alıyorlar. Amerika'dan gelecek desteği beklerken zaman kazanmak için denizden ve havadan gerçekleştirdikleri saldırılara devam ediyorlar. Kara harekatını gerçekleştirirlerse durum ağırlaşacak ve çok sayıda sivilin zarar görmesine neden olacak. Bu durum Gazze'yi tam bir mezarlığa çevirmek anlamına gelir" dedi.