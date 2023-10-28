İsrail'in Gazze saldırıları Ankara'da protesto edildi

Çok sayıda STK temsilcisinin konuşma yaptığı eylemde, Filistinliler için dua edildi.

Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları kaldırarak, İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.

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