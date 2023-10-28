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Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'i Gazze'ye 'kör terörizm' uygulamakla suçladı

El-Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib:-"Tarihte bir benzeri daha görülmeyen katliama maruz kalan masum halkın kurtarılması için acil çözüm bulmak üzere bir araya gelmek, Arap ve İslam dünyası ile dünyadaki tüm özgürlerin görevidir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 08:21, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 08:22
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Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'i Gazze'ye 'kör terörizm' uygulamakla suçladı

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, İsrail'in Gazze'ye yönelik "yoğun saldırılarını" kınayarak, bu ülkeyi "kör terörizm" uygulamakla suçladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarıyla ilgili El-Ezher Kurumundan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmet et-Tayyib, "zalim siyonist işgal güçlerinin, bu gece Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanını, elektrik ve internetin kesilmesini kınayarak, bu saldırıların acilen durması gerektiğini" vurguladı.

İsrail'i "kör terörizm (hedef ayrımının gözetilmediği saldırılarla maksimum zayiatın hedeflenmesi) uygulamakla" suçlayan Tayyib, İsrail'in bu yaptıklarının, tüm insan hakları sözleşmeleri ve uluslararası normların apaçık ihlali olduğunu kaydetti.

Tayyib, tüm ülkeleri İsrail'i kınamaya ve onu durdurmak için kararlı adımlar atmaya davet ederek, "Tarih, masum Filistinlileri savunmayanlara ve bu siyonist terörizmini destekleyenlere acımayacaktır. Tarihte bir benzeri daha görülmeyen katliama maruz kalan masum halkın kurtarılması için acil çözüm bulmak üzere bir araya gelmek, Arap ve İslam dünyası ile dünyadaki tüm özgürlerin görevidir." ifadesini kullandı.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil öldü.

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