Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 21. gününde de devam etti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada bu gece kara harekatlarının genişletileceği duyuruldu. Ardından peş peşe kalkan savaş uçakları bölgeye bomba yağdırdı. 7 Ekim'den bu yanan en şiddetli hava saldırılarının olduğu Gazze'de iletişim ve internet ağı tamamen çöktü. Türk Kızılayı acil çağrıda bulundu, Gazze'de görev yapan ekiplere ulaşamadıklarını duyurdu.

"EKİBİMİZLE İLETİŞİM KURAMIYORUZ"

Kızılay'ın sosyal medya hesabı üzerinden yağılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'de görev yapan yerel ekibimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz.

İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır.

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir."

Filistin Kızılayı da benzer bir açıklamada bulunmuştu. Açıklamada "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişim tamamen koptu." ifadelerine yer verildi.

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞI KESİLDİ

Bombardıman sonrası elektriği kesilen ve yakıt girişine izin verilmeyen Gazze'nin iletişim ağı da koptu. Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bütün telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.

Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.