Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu

Onlarca ölüm ve yaralanmalara sebep olan başıboş köpek problemini kökten çözmek için, mesele Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na dahil edildi. Problemin çözümünden Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimler sorumlu olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 08:45, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 08:57
Yazdır
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu

Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri haline gelen başıboş köpeklerle ilgili atılacak adımlar, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na da girdi. Programa göre cadde ve sokaklardaki sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde uygun yerlerde barındırılmasına yönelik çerçeve bir mevzuat hazırlanacak. İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan başıboş köpeklerle ilgili hükümet bir süredir çözüm önerileri üzerinde çalışma yapıyor. İstanbul özelinde AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde ekonomi, sığınmacı ve trafikten sonra en büyük problemin sokak köpekleri olduğu tespit edilmişti.

İKİ BAKANLIK VE BÜTÜN BELEDİYELER

Başıboş köpeklerle ilgili atılacak adımlar, 2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na da girdi. Programda önümüzdeki yıl, sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde yerel yönetimlerin daha aktif çalışmasını sağlayacak uygulamaların hayata geçirileceği belirtildi. Yerel yönetimlerin şehirlerdeki sahipsiz hayvanların sağlık, beslenme ve barınma ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerinde birlik modeli dahil alternatif yöntemler geliştirilerek bu çerçevedeki projelerinin destekleneceği ifade edildi. Bu doğrultuda, 2024 yılı içinde belediyelerin sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için birlik oluşturması sağlanacak ve en az 10 barınak projesine destek verilecek. Cadde ve sokaklardaki sahipsiz hayvanların şehir hayatını olumsuz etkilemeyecek şekilde uygun yerlerde barındırılmasına yönelik çerçeve bir mevzuat hazırlanacak. Yıllık programda başıboş köpeklerle ilgili atılacak adımlardan Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahalli yönetimler ve diğer ilgili kurumların sorumlu olacağı belirtildi.

YÜCEL KAYAOĞLU-

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber