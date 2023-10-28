Yabancı, TL tahvillerde alım tavsiyesi için %35 getiri görmek istiyor

JPMorgan son dönemde yüksek getiri sağlayan uzun vadeli lira cinsi tahvillerde alım tavsiyesine geçmek için getirilerin daha da yükselmesini bekleyecek.

Aralarında Jonny Goulden'ın da olduğu JPMorgan stratejistleri Cuma günü yayımladıkları notta, "Tahvil getirileri yükselmeye devam ediyor ancak alım tavsiyesine geçmek için daha fazla düzeltme olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Adil değer yüzde 35,7 civarında

Stratejistler, 10 yıllık lira cinsi tahvillerin getirisi için adil değeri yüzde 35,7 civarında gördüklerini ve bu seviyeye ulaşana kadar "beklemede kalacaklarını" söylediler.

Türkiye 10 yıllık lira tahvili endeksi Cuma günü yüzde 29'un üzerinde işlem gördü. Bu, 10 yıllık tahvillerin ilk kez ihraç edildiği 2010'dan bu yana en yüksek seviye oldu.

Merkez Bankasının Perşembe günü gösterge faiz oranını 500 baz puan artırması ve ardından faiz artırımlarını açıklamasının ve TCMB'de bugün açıkladığı kararlarla bazı menkul kıymet tesis uygulamalarına son vermesinin ardından getiriler keskin bir şekilde arttı.

Rapora göre JPMorgan stratejistleri, "risk/getiri doğrudan lira uzun pozisyonlarına kaydığı için" lira yönelik "piyasa üzeri getiri" tavsiyesini koruduklarını söylediler. Raporda, "Yetkililer enflasyonu körükleyecek şekilde Dolar/TL 'nin daha fazla yükselmesine izin vermeme yönünde motivasyona sahip. Aynı zamanda önceki analizimiz liranın ucuz ve rekabetçi olduğunu, dolayısıyla ek devalüasyona gerek olmadığını gösteriyor" denildi.