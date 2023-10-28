Öte yandan, Nükleer Düzenleme Kurumunun "Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği"nin radyasyon alanlarının izlenmesiyle ilgili 16. maddesinin de yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Buna göre, 27 Temmuz 1985 tarihli 85/9727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Radyasyon Güvenliği Tüzüğü" yürürlükten kaldırıldı.

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