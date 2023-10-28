DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

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