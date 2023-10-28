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İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün Büyük Filistin Mitingi düzenlenecek. Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhur İttifakı'ndaki partilerin Genel başkanlarının da iştirak edeceği mitinge dünyadan da sanatçılar katılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 10:24, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 11:13
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İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak

İstanbul, Büyük Filistin Mitingi'ne hazır. Milyonlar, Atatürk Havalimanı'nda 'İsrail zulmüne dur' diyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı büyük buluşmaya, Cumhur ittifakı liderleri de gelecek.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da alanda yerini alacak.

Ayrıca mitinge pek çok farklı ülkeden Devlet Adamları ve Hükümet Temsilcileri da katılacak.

Mitingde, sanatçılar, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda isim de olacak. Dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu etkinlikte sahne alacak.

Mitinge yabancı medya kuruluşlarının da ilgisi büyük. Farklı ülkelerde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları da büyük buluşmayı takip edecek. Milyonların katılması beklenen miting sebebiyle, saat 07.00'den itibaren Atatürk Havalimanına çıkan bazı yollar trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

"İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanları yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef almış, yaşanan insani krizi derinleştirmiştir.

İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır.

Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi'ne, İstanbul Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum.

"Filistin'deki olaylarla ilgili insani duruş "Büyük Filistin Mitingi"nde gösterilecek"

İsrail'in saldırılarına dikkat çekmek ve özgür Filistin davasına destek amacıyla gerçekleştirilecek mitingle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Mustafa Şen ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak konuşmasına başlayan Kabaktepe, Filistin'deki olaylarla ilgili insanı duruşun "Büyük Filistin Mitingi"nde gösterileceğini söyledi.

İsrail-Filistin çatışmasında çözümün diplomasi ve siyasette aranması gerektiğini belirten Kabaktepe, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden beri ifade ettiği şekliyle, önce ateşkesin sağlanması, sivil katliamların, sivil ölümlerinin son bulunması, kalıcı barış için masaya oturulması ve insani bir koridorun açılması için her ülkenin uluslararası her kurumun taşın altına elini koyması lazım." dedi.

Büyük mitinge herkesi davet eden Kabaktepe, "Dünyanın birçok yerinden katılım olacak. Sanatçılar, iş insanları, devlet adamları gelecek. Maher Zain, Yusuf İslam ve Ömer Karaoğlu gibi her bölgeden, her ülkeden temsilen belli sanatçılarımızın sahne aldığı bir mitingi birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür"

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Filistin konusunda dünyaya güçlü bir ses çıkarabilmelerinde 100 yıllık cumhuriyetin büyük katkısı olduğunu söyledi.

İsrail'in yine bir devlet gibi davranmayarak örgüt gibi hareket ettiğini kaydeden Dağ, "Bugün Gazze'de enkazın altında elinde şekerle kalan çocuklar değil, insanlığın vicdanıdır ne yazık ki. Konu Ukrayna olunca duyar kasanlar, konu Gazze olunca elleri cebinde ıslık çalar, ya da Tel Aviv'de sıraya girer noktadadırlar. İnsan hakları demokrasi, özgürlük diyen Batı, ne yazık ki burada insan haklarını da özgürlüğü de demokrasiyi de unutmuştur. Batı ikiyüzlülüğünü bir kere daha göstermiş ve maskesi de düşmüştür." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin enkazdan bir gün kalkacağını ama İsrail ve destekçilerinin enkazın altında ilelebet kalmaya devam edeceğini belirten Dağ, "Filistin sadece bir ülke adı değil. Tüm dünyadaki insanların, vicdanlı insanların dağlanan yüreği ve hıçkırıklarıdır." mesajını verdi.

"Katil İsrail bizim derdimiz Hamas'ladır, diyor. Bu bir yalandır"

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederek Cumhuriyet'in 100. yılında bağımsız ve özgür Filistin Devleti'ni selamladığını söyledi.

İsrail'in derdinin Hamas olmadığının altını çizen Şen, "Katil İsrail 'Bizim derdimiz Hamas'ladır.' diyor. Ve 'Hamas'ı bitireceğiz.' diyor. Bu bir yalandır, çünkü Hamas'ın olmadığı Batı Şeria'da her yıl yüzlerce, binlerce masumu, binlerce insanı Müslümanı öldürmektedir. Ve onun bu yalan kuyruğuna takılıp giden bir kısım sahtekarlar da var." ifadelerini kullandı.

Dünyaya çağrıda bulunan Şen, "Bütün dünyayı Birleşmiş Milletlerin 1967 kararlarına, o kararlarda belirtilen Filistin Devleti'nin varlığının kurulmasına ve tanınmasına davet ediyorum. Birleşmiş Milletlerin o kararları, doğru ve meşrudur. Dolayısıyla herkesi doğruluğa, doğru siyasete, etik siyasete ve meşruiyete davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'Büyük Filistin Mitingi'nde metro ve Marmaray ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenecek "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

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