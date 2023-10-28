Aydın'da FETÖ üyesi şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalar çerçevesinde Sevindikli Mahallesi'nde 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ç. düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.