'İncirlik Üssü'nden kalkan savaş uçaklarının İsrail'e uçtuğu' iddiasını yalanlandı

İddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, harita üzerinde gösterilen konumun, İncirlik Üssü ile ilgisinin bulunmadığı, iddiaya konu uçakların İsrail veya Filistin'e uçmadığı aktarıldı.

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