Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında

Kayıtlarda, aracın arka koltuğunda oturan şüpheli M.G'nin üzerindeki tabancayı çıkarması yer alıyor.

İkili arasında tanıdıkları bir kişiyle ilgili yaşanan sözlü tartışma üzerine gergin geçen 3 dakikalık yolculuğun ardından Karaca aracı durdurup arka koltukta oturan M.G'nin elindeki tabancayı almak için hamle yapıyor.

Bunun üzerine Karaca'ya ateş eden M.G. daha sonra araçtan inip bölgeden uzaklaşıyor.

- Olay

4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 14 Ekim'de, 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca (45) aracında silahla öldürülmüştü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı.