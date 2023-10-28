Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförü Murat Karaca'nın tabancayla öldürülmesinin, araç kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 12:28, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 12:28
Kayıtlarda, aracın arka koltuğunda oturan şüpheli M.G'nin üzerindeki tabancayı çıkarması yer alıyor.
İkili arasında tanıdıkları bir kişiyle ilgili yaşanan sözlü tartışma üzerine gergin geçen 3 dakikalık yolculuğun ardından Karaca aracı durdurup arka koltukta oturan M.G'nin elindeki tabancayı almak için hamle yapıyor.
Bunun üzerine Karaca'ya ateş eden M.G. daha sonra araçtan inip bölgeden uzaklaşıyor.
- Olay
4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 14 Ekim'de, 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca (45) aracında silahla öldürülmüştü.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı.