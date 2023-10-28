SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Sahilde toplanan binlerce kişi, SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı manevraları alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak izledi.

SOLOTÜRK, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Tütün İskelesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

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