İsrail'in saldırılarında 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 3 bin 195'i çocuk olmak üzere 7 bin 703'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 19 bin 743'e çıktı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 14:13, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 14:29
İsrail dün akşam Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.
Gazze'nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail ordusu, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi.
Gazze'nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 377 artarak 7 bin 703'e yükseldiğini, yaralıların ise 19 bin 743'e çıktığını duyurdu.