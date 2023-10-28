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Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Özhaseki, "Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 14:53, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 14:56
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Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir

Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Programı'na katıldı. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Bakan Özhaseki, programın ardından açıklamalarda bulunarak, "Cumhuriyet'imizin 100. Yılını kutluyoruz. Allah nice yüzyıllara huzurla eriştirsin. Güçlü bir devletin, mutlu insanları olarak eriştirsin diye dua ediyoruz. Zor bir dünyada yaşıyoruz. Zaten Cumhuriyet'in kurulması da kolay olmadı. Önce 1. Cihan Harbi, arkasından Kurtuluş Harbi, sonra kurucu iradenin mecliste Cumhuriyet'i ilanı ile başlayan ve bugüne kadar devam eden bir süreç. Her 10 yılda bir birçok zorluklara göğüs gererek, müthiş bir kalkınma mücadele içerisinde Türkiye bugünlere kadar geldi. Çok şükür 100. yılda son 20 yılda yapılanların mutluluğu ve gururu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir"

Bakan Özhaseki, "Hem ulaşımda hem enerji de hem ekonomi de hem sağlıkta, kültürde, sanatta aklınıza gelebilecek her alanda artık biz Türkiye'yiz, Türk insanıyız, bu ülkenin insanları olarak "bizde varız" dediğimiz bir dünyadayız. Bundan 15 gün kadar önce gittiğimiz Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımız orada kürsüde bütün dünyaya hitap ederken "daha adil bir dünya mümkündür" diyerek söze başladı. 'Dünya 5'ten büyüktür' diye devam etti. Sonra bizim adalet medeniyetimizin batıdan çok farklı olduğunu orada ifade etti. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın dört bir tarafında bin bir türlü zorlukların yaşandığı, Filistin'deki insanları acı içerisindeki çırpınışları elbette içimizi yakıyor. Oradaki çocuklarımızın ölümü hepimizi perişan ediyor. Böyle bir dünyada bizim de daha güçlü olmak gibi zorunluluğumuz olduğunu ifade etmek istiyorum. Zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir. Ne kadar güçlüyseniz o kadar ayaktasınız, o kadar sözünüzü dinletiyorsunuz, o kadar siz varsınız. Değilseniz, Allah korusun sizin de üzerinizde bin bir türlü oyunlar oynanıyor. Özellikle son 15-20 yıldır hepimiz biliyoruz ki bu ülkeyi bölebilmek adına çukur eylemleri ile başlayan, öz yönetim ilan ettik diyenlerin paçavralarını bayrak diye çektiği bir ortamdan, bugün artık terörden bahsedilmeyen, huzur içerisinde bir Türkiye var. Yabancı ülke teşvikleriyle onlar namına ihtilal denemesine kalkan alçakların bertaraf edildiği bir Türkiye var. Çok şükür emin adımlar dik bir şekilde yürüyen bir Türkiye var. Bundan da iftihar ediyoruz. İnşallah bundan sonrada böyle olacaktır. Bize düşen başta Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in üzerine hem kalkınmayı hem de demokrasiyi taçlandırarak devam etmek olacaktır" diye konuştu.

Programda, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da çelenk bıraktı. Programa, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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