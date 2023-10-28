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Kılıçdaroğlu: Bugün, tüm mazlumların makus talihini değiştiren bir gün

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren, haklıları yüreklendiren bir gündür" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 16:31, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 16:33
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Kılıçdaroğlu: Bugün, tüm mazlumların makus talihini değiştiren bir gün

CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren 29 Ekim'in, güçlüleri değil, haklıları yüreklendiren bir gün olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, bağımsızlığını kazanan milletimizin, yönetimi ele aldığı gündür. Bugün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin, Cumhuriyet'i ilan ettiği gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetin 100'üncü yaşını kutlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'in inşasının hemen ardından gerçekleştirilen atılımlar, savaş meydanlarında kazandığımız zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam manasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. 100 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyeti tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz demokrasiyle taçlandırmaktır. Çünkü Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun en önemli adımı olsa da demokrasinin eksik kaldığı hiçbir rejim, tek başına millet egemenliğini sağlayamaz.

Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki Büyük Atatürk'ün yolundan yürüyenlere yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

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