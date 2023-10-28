Muğla'da feci kaza: 1'i çocuk 5 ölü
Muğla'nın Ula ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 17:10, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 17:14
Muğla'da Hörü P (70) idaresindeki otomobil, Ula ilçesi Gökova Mahallesi Fethiye-Muğla kara yolunda, Altan Ö'nün (25) kullandığı minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Hörü P ile yanındaki Gönül A, Alp A (3) ve Hatice G hayatını kaybetti. Hacer D ile minibüsün sürücüsü Altan Ö'de yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Altan Ö ve Hacer D, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hacer D kurtarılamadı.
Altan Ö'nün de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.