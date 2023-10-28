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Yusuf İslam: Şu anda Gazze'de yaşananlar soykırımdır

İngiliz sanatçı Yusuf İslam, İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nde İsrail'e Gazze'ye saldırılarını durdurma çağrısı yaparak "Kur'an diyor ki: 'Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir'. Ama şu anda Gazze'de yaşananlar soykırımdır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 18:09, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 18:11
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Yusuf İslam: Şu anda Gazze'de yaşananlar soykırımdır

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970'li yıllara damga vuran, 1977'de Müslüman olmayı seçen Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuştu.

100 yıl geçtiğini ve Türkiye'nin "artık her zamankinden daha güçlü" olduğunu vurgulayan İslam, "Bundan önce Osmanlı İmparatorluğu'nda 500 yıllık geçmişiniz var. Kudüs sizin kanatlarınızın altındayken 400 yıldan fazla bir süre barış içindeydi." ifadesini kullandı.

İslam, "Pek çok ülke, özellikle de sözde 'uluslararası toplum' adaletin yanlış tarafını seçerken hatta soykırımın işlenmesine yardım ederken bu devasa meselede doğru tutumu sergileyen Türk halkına ve liderlerine teşekkür ediyorum. Dünyanın daha fazlasının sizin örneğinizi takip etmesine ihtiyacımız var." dedi.

Bir zamanlar Barış Treni diye bir şarkı yazdığını ve halen buna inandığını kaydeden İslam, buraya "barış, insanlık ve özgür Filistin uğruna" Türk halkıyla bir arada olmak için geldiğini söyledi.

Ünlü sanatçı, bugün burada İsrail'in Gazze'ye saldırılarına son vermesi için mesaj vermek istediğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu, eşitler arasındaki bir savaş değil. Eğer 7 Ekim'deki saldırıyı, geniş çaplı askeri müdahalenin boyutuyla karşılaştırırsak, kıyaslanamaz. İslam'da kadınların, çocukların ve savaşçı olmayanların korunması esastır."

'Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir'

Maide Suresi'nin 32. ayetini işaret eden İslam, "Kur'an diyor ki: 'Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir'. Ama şu anda Gazze'de yaşananlar soykırımdır." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'i okumadan önce kendisinin de "İsrail topraklarında ağaç dikilmesini desteklediğini" dile getiren İslam, "Batı'daki pek çok kişiden sadece biriydim, hikayenin yalnızca bir yönünü görecek şekilde yetiştirildim. İslam'ı kabul ettiğimde karanlık perdenin ötesini ilk kez görebildim." dedi.

Yusuf İslam, Kur'an-ı Kerim'in, resmin tamamını ortaya koyduğunu belirterek Al-i İmran suresinin "İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi; bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müşriklerden de değildi." ayetini hatırlattı.

"Netanyahu sizin peygamberiniz değil"

İsrail halkına seslenen İslam, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu sizin peygamberiniz değil. Sizden kıyamet ve yıkım yolunu terk etmenizi ve insanlığın kalbine dönmenizi rica ediyorum. Tanrı'nın size gönderdiği orijinal mesajı hatırlayın: 'Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunun mülklerine tamah etmeyeceksin'. Bunlar Musa'nın dünyaya öğrettiği kanunlardır. Neden onları takip etmiyorsunuz?" diye konuştu.

Filistin halkının "İbrahim'in dinine mensup" olduğunu ve "siyonist" olmadığını aktaran sanatçı, "Siyonizm, Avrupa'da yaşanan yıkıcı ve barbarca bir savaşın trajedisinden doğan siyasi bir harekettir. Filistinlilerin bununla hiçbir ilgisi yoktu." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması çağrısında bulunan İslam, "Bunu masum aileler, yuvalar ve kalplerinde daha nazik bir dünya umudu ve önlerinde bir yarın daha yaşama şansıyla bir toplama kampında halen nefes almakta olan çocuklar için yapın." ifadesini kullandı.

Konuşmasının sonunda Bosna Savaşı'nda katledilen çocuklar için yazdığı şarkıyı söyleyeceğini bildiren ünlü sanatçı, "Bu şarkıyı Bosna'da katliama uğramış çocuklar için yazmıştım. Savaşlarda her daim en büyük mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saraybosna kuşatmasında gerçekleşen soykırımda eyleme geçmeden önce 4 sene sessiz kalmıştı ve izlemişti. Şimdi soruyorum. Şu anda gerçekleşen insanlık dışı soykırıma karşı eyleme geçmek için dünya yine ne kadar bekleyecek?" ifadelerini kullandı.

Yusuf İslam, "O küçükler" şarkısını İngilizce seslendirdi. Şarkının Türkçe sözleri şöyle:

"Ah! Öldürdüler hepsini

O küçükleri

Hem de hala gülerken yüzleri

Öldürdüler onları içlerinde kinleri ellerinde tüfekleri

Körpecik yaşamlardı yok ettikleri

Gitti artık gülücükleri

Çocuklukları da bitti

Ah! Öldürdüler hepsini

O küçükleri

Hem de hala gülerken yüzleri

Şimdi gömüyorlar

O küçükleri

Derin kazdılar kabirleri

Öyle ki dünya görmesin küçükleri

Belki uyku esir alıyor bizleri

Silerlerken küçüklerin kan izlerini

Hep ağlıyor küçüklerin anneleri

Ah! Gömüyorlar

O küçükleri

Derin kazdılar kabirleri

Evet gömüyorlar

O küçükleri

Ve derin kazdılar kabirleri

Ah! Öldürdüler hepsini

O küçükleri

Hem de kocaman açıkken gözleri

Orada yoktu kimseleri

Yardım isteyecekleri

O gün öldükleri

Bir yatak yoktu altına girecekleri

Ya da bir dolap içine gizlenecekleri

Ah! Öldürdüler hepsini

O küçükleri

Hem de kocaman açıkken gözleri

Ama büyüyecek onların hepsi,

Küçüklerin her biri

Hem de günahtan beri

Yaşarlarken aydınlığıyla cenneti

Oturacaklar altlarında uzun tahtları

Hiç bitmeyecek oyun vakitleri

Sonsuzdur hem Allah'ın rahmeti

Büyüyecek onların hepsi

Küçüklerin her biri

En iyi arkadaşlar olacaklar hep sevecekleri

Büyüyecek onların hepsi

O küçüklerin her biri

Ve en iyi arkadaşlar olacaklar hep sevecekleri."

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