Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
Eskişehir'de, yan yana sergilenen ilk yerli otomobil Devrim ile Togg, vatandaşların ilgisini çekti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 18:18, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 18:20
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vilayet Meydanı'nda açılan stantta Devrim ile Togg, yan yana sergilendi.
Özel olarak ayrılan stantta gün boyu için konuşlandırılan otomobiller, adeta ilgi odağı oldu.
Vatandaşlar, "Maziden Atiye" yazılı standın önünde görücüye çıkan otomobillerle fotoğraf çektirdi.