Niğde'de 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirildi
Niğde'de bir kamyonda 3 milyon 920 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 20:37, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 20:39
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişeleri yakınlarında bir kamyon durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 milyon 920 bin dolu makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.