UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russel, İsrail'in saldırılarının ardından "Gazze'de durum korkunç, derhal insani ateşkes talep ediyoruz." açıklamasını yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 21:14, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 21:20
UNICEF İcra Direktörü Russel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Herhangi bir çocuğun öldürülmesi veya esir alınması rezalettir. Durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
UNICEF'in Gazze Şeridi'nde sadece birkaç çalışanıyla irtibatta olduğunu vurgulayan Russel, "Gazze'deki durum korkunç. Tekrar söylüyoruz, derhal insani ateşkes ve güvenli erişim talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.