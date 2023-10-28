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Hazırlıklar tamamlandı: İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle geçit töreni

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları için İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile düzenlenecek geçit töreninin hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 22:29, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 22:35
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Hazırlıklar tamamlandı: İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle geçit töreni

Cumhuriyetin 100. yılı tüm Türkiye'de kutlanmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'na davet edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100. yılı için yarın İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile gerçekleştireceğimiz geçit töreni için hazırlıkları tamamladık. Tüm vatandaşlarımızı İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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