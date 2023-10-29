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İsrailli diplomatların 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrıldıkları bildirildi

İsrailli diplomatların şu an Türkiye'de bulunmadıkları, 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrıldıkları belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 08:15, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 08:25
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İsrailli diplomatların 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrıldıkları bildirildi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Türkiye'deki diplomatik temsilcilerinin geri dönmesi için talimat verdiğini açıklamasına ilişkin, Dışişleri Bakanlığından diplomatik kaynaklar, Türkiye'deki İsrailli diplomatların bir süre önce zaten Türkiye'den ayrıldıklarına işaret etti.

"İsrailli diplomatlar şu an Türkiye'de değil. 19 Ekim itibarıyla ülkemizden zaten ayrılmışlardı. 18 Ekim'de Bakanlığımıza ilettikleri notada, son gelişmeler ışığında Büyükelçilik'teki diplomatların 19 Ekim itibarıyla Türkiye'den ayrılacaklarını belirtmişlerdi." ifadesini kullanan bir diplomatik kaynak, şunları kaydetti:

"Cohen'in geri dönmeleri için kime talimat verdiğini anlamak zor. Zira açıklamasında sözünü ettiği diplomatlar zaten ülkemizden ayrılmışlardı."

- İsrail'in Ankara Büyükelçisi Lillian, 19 Ekim'de Ankara'dan ayrılmıştı

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın da aralarında bulunduğu Türkiye'de görev yapan İsrailli diplomatlar, 19 Ekim'de "güvenlik" gerekçesiyle Türkiye'den ayrılma kararı almıştı.

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