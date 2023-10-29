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Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek

Atina yönetiminin, Türk vatandaşlarına Ege adalarında 1 yıl süreli "kapıda vize" uygulaması hazırlığında olduğu öğrenildi. Pandemi öncesinde adalardaki 'kapıda vize' uygulaması 15 gün ile sınırlıydı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 08:27, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 08:28
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Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis'in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bir anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı.

Yunan Kathimerini gazetesine göre "mutabakat muhtırası" başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına adalar ziyareti kapsamında 1 yıl süreli "kapıda vize" uygulaması öngörülüyor.

15 gün ile sınırlıydı

Kapıda vize uygulaması Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki "kapıda vize" uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

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