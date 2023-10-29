Trump'ın rakibi yarıştan çekildi

Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Emeklilikte ikinci reform yolda
Emeklilikte ikinci reform yolda
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
Ana sayfaHaberler Siyasi

Trump'ın rakibi yarıştan çekildi

ABD eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Anketlere göre, cumhuriyetçi aday adayları arasında üçüncü sırada yer alan Pence'in çekilmesiyle gözler açık ara önde olan Trump ve DeSantis'e çevrildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 08:55, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 08:37
Yazdır
Trump'ın rakibi yarıştan çekildi

Yarıştan çekilen Pence, kararını Las Vegas kentindeki Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun toplantısında duyurdu.

Anketlerde Donald Trump ve Ron DeSantis'in gerisinde kalan Pence, "Uzun bir süre düşündükten sonra, bugünden itibaren başkanlık kampanyamı askıya almaya karar verdim" dedi.

Pence, "Bunun zorlu bir mücadele olacağını hep biliyorduk ama hiç pişman değilim." dedi.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile Ağustos'ta ortaklaşa yaptığı ankette, ABD'deki yetişkinlerin yüzde 57'si Pence'e olumsuz bakarken yalnızca yüzde 28'inin olumlu bulduğu ortaya konmuştu.

Trump yarışı önde götürüyor

CNN tarafından düzenlenen en son ankete katılanların yüzde 43'ü "kesinlikle" Trump'ı destekleyeceğini söylerken, yüzde 61'i ise eski Başkan'ın "çok büyük olasılıkla" Cumhuriyetçi parti başkan adayı olarak 2024 seçimlerine katılacağına inandığını ifade etti.

Katılımcıların çoğu Trump'ın karşı karşıya olduğu suçlamaların onun başkan olarak hizmet etme yeteneğiyle alakalı olmadığını düşündüğünü, söz konusu suçlamaların Trump'ın seçilebilirliği üzerindeki etkisi konusunda ciddi bir endişe duymadığını belirtti.

Ankete katılanların sadece yüzde 16'sı ön seçimlerde, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü nedeniyle hiçbir şekilde Trump'a oy vermeyeceklerini söyledi.

Katılımcıların yüzde 43'ü Trump'ı desteklediğini söylerken rakibi DeSantis'i destekleyenlerin oranı yüzde 18'de kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber