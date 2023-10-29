Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

Dalış yapan grup, Türk bayrağının yanı sıra "Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yılı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş ile bir grup dalgıç, Dalyan Koyu açıklarından denize dalış gerçekleştirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net