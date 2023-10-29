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İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 10:13, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 10:15
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İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

Karaburun Dalış Merkezi eğitmenleri ve deneyimli dalgıçlardan oluşan 12 kişilik grup, İzmir'in kent tarihinde önemli yeri olan ve 2016 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak Karaburun açıklarında batırılan "9 Eylül" şehir hatları vapuruna daldı.

Dalgıçlar, ismini İzmir'in kurtuluş gününden alan vapurun batığına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.

Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen etkinlikte dalgıçlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karaburun Dalış Merkezi sahibi Hamdullah Aras, AA muhabirine, her yıl 29 Ekim'de su altında farklı bir noktada kutlama yaptıklarını, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bu yılki kutlamayı "9 Eylül" batığında düzenlediklerini söyledi.

Dalış eğitmeni Arzu Arslan da dalışı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına gerçekleştirdiklerini kaydederek bundan sonraki yüz yıllarda sevgi, barış ve güven içerisinde yaşamayı temenni etti.

Dalgıç Ece Yanaray ise Cumhuriyet'in 100. yılında sokakların ve binaların bayraklarla süslendiğini, bu coşkuyu su altına da taşımak istediklerini dile getirdi.

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