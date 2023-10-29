Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 4,5 azaldı

Devlet erkanı Anıtkabir'de
Devlet erkanı Anıtkabir'de
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Bakan Yerlikaya: Cumhuriyet'imiz büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
Cevdet Yılmaz: 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla emanete ve geleceğe bakıyoruz
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
İkinci yüzyılda hedef ilk 10 ekonomi
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıda 1 yıl ada vizesi verecek
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
İsrailli diplomatlar zaten Türkiye'de değilmiş!
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
Milli okçu Mete Gazoz, Yanartaş'ta 'Türkiye Yüzyılı'nın ateşini yaktı
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
UNICEF: Gazze'de durum korkunç!
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
'İsrail'i savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz'
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası
Emeklilikte ikinci reform yolda
Emeklilikte ikinci reform yolda
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
'Büyük Filistin Mitingi' için İstanbullular yollara düştü
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
Bakan Özhaseki: Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
İstiklal Caddesi'ndeki bayrakları deviren şahıs gözaltına alındı
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Motosikletli şahsa seyir halindeyken kanlı pusu: 1 ölü
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Kocaeli'de taksi şoförünün silahla vurulması araç kamerasında
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
Otomobiliyle tarlaya uçan genç itfaiye eri hayatını kaybetti
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
İstanbul'da milyonlar 'Büyük Filistin Mitingi'nde buluşacak
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Erdoğan: İsrail derhal bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
Filistin'den dünyaya mesaj: İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlayın
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
1 milyon gence iş ve kariyer imkanı!
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
İstanbul'da iki baraj için kritik karar
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Sokak köpekleri artık devlet meselesi oldu
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
Türk Kızılay'dan acil çağrı: Personelimize ulaşamıyoruz
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
İsrail, saldırıların 22'nci gününde Gazze'yi yoğun bombardımana tuttu
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 4,5 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak yaklaşık 3 milyar 681 milyon 350 bin metreküp oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 10:55, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 11:00
Yazdır
Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 4,5 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 281 milyon 520 bin metreküpü boru hatlarıyla, 399 milyon 840 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalırken, LNG ithalatı yüzde 35 arttı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 4,5 azalarak yaklaşık 3 milyar 681 milyon 350 bin metreküp oldu.

En fazla doğal gaz ithalatı ağustosta 2 milyar 269 milyon 930 bin metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 937 milyon 700 bin metreküple Azerbaycan ve 399 milyon 840 bin metreküple Cezayir takip etti.

Cezayir'den doğal gaz ithalatı yüzde 35, Azerbaycan'dan doğal gaz ithalatı yüzde 74 ve Rusya'dan yapılan ithalat 7,4 arttı. Ağustosta İran'dan doğal gaz ithalatı 91,8 azaldı.

Konutların gaz tüketimi yüzde 11,9 azaldı

Söz konusu dönemde ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 1 azalarak yaklaşık 3 milyar 507 milyon 260 bin metreküp oldu.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 1,9 düşüşle yaklaşık 994 milyon 340 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 640 milyon 890 bin metreküpe geriledi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise bu dönemde yüzde 11,9 azalarak 277 milyon 980 bin metreküp oldu.

- Doğal gaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,6 artışla yaklaşık 5 milyar 258 milyon 320 bin metreküpe yükseldi.

Doğal gaz stokunun 4 milyar 968 milyon 650 bin metreküpü (yüzde 94,5) yer altı depolama tesislerinde, 289 milyon 670 bin metreküpü (yüzde 5,5) LNG terminallerinde bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber