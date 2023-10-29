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Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından dolayı ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı

İsrail Başbakanı, "güvenlik zafiyeti" için İsrail ordusu ve istihbarat teşkilatının uyarı yapmadığını, bölgenin sakin kalacağı yönünde bilgi aldığını açıkladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 11:15, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 11:36
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Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından dolayı ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yükledi.

Netanyahu, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu aksine hiçbir uyarı gelmediğini" savundu.

Açıklamada Netanyahu, "bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını" aktardı.

İsrail Başbakanı, "savaşın çıktığı son ana kadar" tüm istihbarat teşkilatlarının kendisine ve hükümete defalarca aynı yönde bilgi verdiğini savundu.

Binyamin Netanyahu, dün düzenlediği basın toplantısında "üst üste başarısızlığın sorumluluğunu alıp almadığı" şeklindeki soruya, "Berbat bir zafiyet vardı, sonuna kadar araştırılacak. Ben dahil herkes bu konuda hesap vermek zorunda kalacak ama bunların hepsi savaştan sonra olacak." yanıtını vermişti.

- İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

NETANYAHU ORDU VE İSTİHBARAT TEŞKİLATINI SUÇLAYAN PAYLAŞIMINI SİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) yüklediği paylaşımını sildi.

Netanyahu, Telegram ve X sosyal medya platformlarından gece yayımladığı İsrail ordusu ve istihbarat teşkilatı Şabak'ın kendisini yanlış bilgilendirdiği yönündeki paylaşımı kaldırdı.

İsrail Başbakanı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu aksine hiçbir uyarı gelmediğini" vurgulamıştı.

Açıklamada Netanyahu, "bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını" aktarmıştı.

İsrail Başbakanı, "savaşın çıktığı son ana kadar" tüm istihbarat teşkilatlarının kendisine ve hükümete defalarca aynı yönde bilgi verdiğini savunmuştu.

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