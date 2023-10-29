Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı yoldaki yürüyüşünü tamamladı. Ay yıldızlı çelenk, Atatürk'ün mozalesine bırakıldı ve İstiklal Marşı okundu.

"CUMHURİYET'İN 100. YILINDA 100 ESER" İSİMLİ SERGİNİN AÇILIŞINA KATILACAK

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser" isimli yağlıboya resim sergisinin açılışına katılacak, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve resepsiyon verecek.

Erdoğan, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirecek.

ERDOĞAN'DAN 100. YIL MESAJI

Öte yandan Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.