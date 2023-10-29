Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Durumu ağır olan Saniye Arıcı ile Arifiye Gelen, Ordu Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Saniye Arıcı, Arifiye Gelen, Fatma Ö. ve Hanım A. yaralandı.

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