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MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel web sitesini erişime açtı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 12:56, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 12:56
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MEB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel web sitesini erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yıl boyunca gerçekleştireceği faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmak ve görünürlüğünü artırmak amacıyla oluşturduğu "yuzuncuyil.meb.gov.tr" sitesini erişime açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yaşına özel, merkez teşkilatına bağlı tüm genel müdürlüklerle 81 il ve yurt dışı temsilcilikler tarafından yapılan etkinlikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Haftası ve yıl içerisinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele kahramanları ve vatan sevgisini konu alacak şekilde planlandı.

Kutlamalar kapsamında, tören ve etkinlik programlarının hazırlanıp uygulanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve yurt dışı temsilciliklerinde kutlama komisyonları oluşturuldu.

Üniversiteler, kamu kurumlarının işbirliğiyle hazırlanan Cumhuriyet'in 100. yaşına özel etkinliklerde, Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları, istiklal, istikbal, milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması konularını ele alan faaliyetler düzenleniyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlerin kamuoyuyla paylaşılması ve görünürlüğünün artırılması için erişime açılan "yuzuncuyil.meb.gov.tr" internet sitesinde, Cumhuriyet kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen yarışmalar, sempozyumlar, çalıştaylar, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi etkinliklerle projelere ilişkin detaylı güncel bilgilere yer veriliyor.

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