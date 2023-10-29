Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşları Boğaz'a davet etti

Milli Savunma Bakanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vatandaşları Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları için Boğaz'da '100 savaş gemisi'yle düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Sosyal medya hesabından vatandaşları davet eden Erdoğan şu ifadeleri kaydetti:

Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşının heyecanını, gururunu yaşadığımız bu tarihi günde, İstanbul Boğazı'nda drone, havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirecek, 100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz.