Zonguldak'ta oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı

İlçeye bağlı Pınarcık köyünde, Recep B. (72) ile oğlu Ersin B. (41) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, oğlunu karın bölgesinden bıçakladı.

Babanın ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.