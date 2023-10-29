Mersin'de sulama kanalına devrilen cipin sürücüsü öldü
Mersin'in Silifke ilçesinde, sulama kanalına devrilen cipin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 15:13, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 15:16
Hidayet Koptur'un kullandığı 34 GNM 621 plakalı araç, Burunucu Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan cip, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vinçle sudan çıkarılan araçtaki Koptur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, ilk incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.