Sivas'ta köye inen ayılar güvenlik kamerasıyla görüntülendi

İmranlı ilçesinde aç kalan 4 ayının Kılıçköy'e inerek bir evin önünde yiyecek araması güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir ayının köydeki elma ağacına çıkması, bir ayının iki ayağı üzerinde ağaca uzanması ve iki yavru ayının da yere düşen meyveleri yemesi yer alıyor.